Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda dev adım
Şampiyonluk yolunda Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Galatasaray, şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmiş oldu.
Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla devirdi. Tosic'in kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Gomis'in penaltı vuruşundan faydalanamayan Aslan, Fernando ve Rodrigues'in golleriyle zafere koştu. Bu sonuçla Cim Bom 66 puanla liderliğini sürdürürken, Siyah-Beyazlılar 62 puanda kaldı ve haftayı 4. sırada noktaladı.
Dakika 23'te Fernando'nun attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapatırken, 65'te Gomis'i ceza sahasında düşüren Tosic kırmızı kart gördü. Fransız forvet, 66'da penaltı vuruşundan faydalanamadı. Rodrigues 70'te attığı golle skoru 2-0 yaptı ve noktayı koydu. Bu sezon evinde bir başka performans ortaya koyan Fatih Terim önderliğindeki Sarı-Kırmızılı takım, bu sonuçla puanını 66'ya yükseltti ve Başakşehir ile Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmayarak liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, geride kalan haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sarı kart cezalısı durumuna düşen Serdar Aziz'i derbide oynatamazken, yerine Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque'yi sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, mecburi olarak yaptığı Serdar Aziz-Maicon değişikliğinin dışında kadroyu bozmamayı tercih etti. Galatasaray, Beşiktaş derbisinde tamamı yabancı oyunculardan oluşan bir 11'le sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar daha önce de Konya deplasmanına 11 yabancı ile çıkmıştı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş ise geçen haftaki mücadeleye göre 3 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan ve sezonu kapatan Caner Erkin, derbi maçta takımındaki yerini alamadı. Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine savunmanın ilk 11'inde Gökhan Gönül'ü oynattı. Geçen hafta yedekler arasında yer alan Gökhan Gönül, savunmanın sağında görev aldı. Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte oynayan Adriano ise Galatasaray karşısında daha önceki görev alanı sol beke geçti.
Maça Gakatasaray golle başlıyordu. Henüz 27. saniyede soldan ceza sahasına giren Rodrigues, savunma oyuncularını geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kalırken Fabri erken çıkıp topu aldı.
Siyah beyazlılar ise 20. dakikada inanılmaz bir fırsatı kullanamadı. Galatasaray savunmasında Denayer'in yaptığı hatada topu kafayla önüne alan Negredo, sol çaprazda Muslera ile karşı karşıya kaldı. Negredo'nun aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
Bu pozisyondan hemen sonra ev sahibinin golü geldi. 23. dakikada Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Nagatomo'nun ortasında, kale sahası önünde Fernando topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. brezilyalı yıldız bu sezon 2. golüne imza attı.
İlk yarıda Galatasaray'ın en tehlikeli pozisyonu 36. dakikada geldi. Beşiktaş savunmasının hatasında topu kapan Feghouli, pasını Gomis'e verdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı sert vuruşta Fabri topu kornere çeldi.
İlk yarıda iki takım da sakatlık nedeniyle birer değişiklik yapmak zorunda kaldı. Sarı kırmızılılarda Mariano yerini Linnes'e bırakırken, siyah beyazlılarda ise skatlanan Negredo'nun yerine Lens oyuna girdi.
İkinci yarı inanılmaz bir tempoda başladı. Top bir o kalede bir bu kaledydi. Quaresma ve babel ile ile önemli fırsatları yakalayan Beşiktaş oldu. Galatasaray ise Feghouli'yle gole yaklaştı. Sarı kırmızılılar 66. dakikada Gomis'in yerde kalmasıyla bir penaltı kazandı. Pozisyonda Tosic kırmızı kart gördü. Atışı kullanan Gomis üst direği geçemedi.
Sarı kırmızılılar, 70. dakikada farkı ikiye çıkaran golü de buldu. Limnes, bireysel çabasıyla getirdiği topta Garry'yi gördü. O da çekip vurdu ve fark ikiye çıktı.
Kalan bölümde sarı kırmızılılar önemli fırsatları kullanamadı ancak maçı 2-0 kazanmayı başardı.
Rakibini 3 yıl sonra mağluop eden Galatasaray, puanını 66'ya çıkardı ve liderliğini korudu. Beşiktaş se 62 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.
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