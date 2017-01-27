Galatasaray, Beşiktaşlı Tolgay'ın peşinde
Beşiktaş'ta top koşturan Tolgay Arslan için harekete geçen Galatasaraylı yöneticilerin ünlü futbolcu ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Galatasaray’ın Tolgay Arslan atağı devam ediyor... Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı idarecilerin, 26 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği ve olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. Beşiktaş’ta düzenli forma şansı bulamadığı için mutsuz olan ve hocası Şenol Güneş’in, “Takımda mutsuz oyuncu istemiyorum” mesajıyla morali daha da bozulan yıldız oyuncu, kariyerinde yeni bir defter açmak istiyor. Ancak Galatasaray cephesinde ciddi bir sıkıntı söz konusu. O da maaş bütçesinde sadece 1 milyon Euro’luk boşluk olması. UEFA’nın kriterleri nedeniyle yıllık maaş bütçesi 65 milyon Euro’yu geçemeyen Sarı-Kırmızılılar, bu nedenle Podolski’nin satılmasını ve 3 milyon Euro’luk daha yer açılmasını bekliyor.
Yönetim böylece kalan 4 milyon Euro’luk bütçeyi iki yeni transfer arasında paylaştırmayı düşünüyor. Ayrıca Beşiktaş’la 1 yıl daha kontratı bulunan Tolgay Arslan’ın bonservisine de 5 milyon Euro civarında teklif yapılması planlanıyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar’ın tüm bu işlemleri halletmesi için sadece 5 günü bulunuyor ve kulüpte yoğun mesai yaşandığı belirtiliyor.
FANATİK
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