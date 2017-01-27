Facebook Twitter Rss

Galatasaray, Beşiktaşlı Tolgay'ın peşinde

Galatasaray, Beşiktaşlı Tolgay'ın peşinde.17802
  • Giriş : 27.01.2017 / 10:38:00

Galatasaray, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Tolgay Arslan'ın peşine düştü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Beşiktaş'ta top koşturan Tolgay Arslan için harekete geçen Galatasaraylı yöneticilerin ünlü futbolcu ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Galatasaray’ın Tolgay Arslan atağı devam ediyor... Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı idarecilerin, 26 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği ve olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. Beşiktaş’ta düzenli forma şansı bulamadığı için mutsuz olan ve hocası Şenol Güneş’in, “Takımda mutsuz oyuncu istemiyorum” mesajıyla morali daha da bozulan yıldız oyuncu, kariyerinde yeni bir defter açmak istiyor. Ancak Galatasaray cephesinde ciddi bir sıkıntı söz konusu. O da maaş bütçesinde sadece 1 milyon Euro’luk boşluk olması. UEFA’nın kriterleri nedeniyle yıllık maaş bütçesi 65 milyon Euro’yu geçemeyen Sarı-Kırmızılılar, bu nedenle Podolski’nin satılmasını ve 3 milyon Euro’luk daha yer açılmasını bekliyor.

Yönetim böylece kalan 4 milyon Euro’luk bütçeyi iki yeni transfer arasında paylaştırmayı düşünüyor. Ayrıca Beşiktaş’la 1 yıl daha kontratı bulunan Tolgay Arslan’ın bonservisine de 5 milyon Euro civarında teklif yapılması planlanıyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar’ın tüm bu işlemleri halletmesi için sadece 5 günü bulunuyor ve kulüpte yoğun mesai yaşandığı belirtiliyor.

FANATİK

Mehmet Ekici'den Şenol Güneş'e suçlama

Şenol Güneş itiraf etti: Benim hatam!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray, Volkan Demirel'i şikayet ediyor

Galatasaray, Volkan Demirel'i şikayet ediyor

Galatasaray, Volkan Demirel ve Josef'i Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet edecek.

Şenol Güneş itiraf etti: Benim hatam!

Şenol Güneş itiraf etti: Benim hatam!

Şenol Güneş, Kayserispor maçı öncesi yaşanan sıkıntıları anlattı.

 

Şenol Güneş: Surat asanla işim olmaz

Şenol Güneş: Surat asanla işim olmaz

Şenol Güneş, takımın durumu ile ilgili futbolcuları ile ilgili konuştu.

Galatasaray'a sakat futbolculardan müjde

Galatasaray'a sakat futbolculardan müjde

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce'den güzel haberler geldi.

 

Galatasaraylı kaleci Muslera bırakıyor mu?

Galatasaraylı kaleci Muslera bırakıyor mu?

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera'nın bırakacağı iddia edildi.

Türk derbisinin kazananı Anadolu Efes!

Türk derbisinin kazananı Anadolu Efes!

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftası, Türk derbisine sahne oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya