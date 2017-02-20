Galatasaray bu maçları şikayet edecek!
Galatasaray harekete geçti. Hakem hataları yüzünden 9 maçta 9 puan kaybettiklerini belirten Galatasaraylı yöneticiler isyan bayrağını açtı.
Gece yarısı resmi Twitter hesabından Rodrigues’in pozisyonunun görüntüsünü paylaşıp, “Bu kaçıncı hata TFF?” diye soran G.Saray yöneticileri, hakem hataları yüzünden 9 maçta 9 puan kaybettiklerini savundu.
Rizespor maçında skor 1-0 iken Rodrigues’in attığı golün ofsayt gerekçesiyle sayılmaması Galatasaray yönetiminin sabrını taşırdı. Kulüp, gece yarısı Twitter’dan pozisyonun Piero görüntüsünü yayınlayarak, “Bu kaçıncı hata TFF?” diye sordu. Yönetim ayrıca, bu sezon G.Saray’ın maçlarında yaşanan hakem hatalarını çıkardı. Hakemler yüzünden 9 maçta 9 puan kaybettiklerini belirleyen yöneticiler, resmi siteden bildiri yayınlayarak tepkilerini dile getirecek. İşte o hatalar...
21.HAFTA: Rize-Galatasaray: 1-1 (Kayıp 2 puan)
Skor 1-0 iken Rodrigues’in attığı golü hakem Halis Özkahya ofsayt diye saymadı. Piero’ya göre Rodrigues, pas verildiği anda 15 cm ofsayt değil.
20.HAFTA: G.Saray-Kayseri: 1-2 (Kayıp 1 puan)
PODOLSKI’nin beraberlik golünü Hüseyin Göcek, Eren daha önce rakibine faul yaptı diye vermedi. Hakem hocaları faul olmadığı görüşünde birleşti.
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19.HAFTA: Karabük-G.Saray: 2-1 (Kayıp 3 puan)
G.SARAY 1-0 önde iken Carole-Seleznov mücadelesinde hatalı penaltı verildi. Karabük penaltıyı gole çevirdi.
12.HAFTA: G.Saray-Bursa: 3-1
Bursasporlu Kubilay Kanatsızkuş’un 14. dakikada attığı gol, yayıncı kuruluşun Piero’suna göre yarım metre ofsayt. Galatasaray’ın 16. dakikada şutu Kubilay’ın eline çarptı ancak hakem Barış Şimşek penaltıyı vermedi.
9.HAFTA: Adana-G.Saray: 0-1
Ramos 43. dakikada Podolski’nin aşil tendonuna sert şekilde bastı. Hakem Hüseyin Göcek devam kararı verdi.
8.HAFTA: G.Saray-Trabzon: 0-1 (Kayıp 1 puan)
Trabzonspor’un golünde N’Doye, Bero’nun pasında ofsaytta idi. 86. dakikada Durica ceza sahasında Podolski’yi arkadan çekerek düşürdü, hakem devam kararı verdi.
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6.HAFTA: G.Saray-Antalya: 3-1
17’de Deniz Kadah’ın kafa golünde ofsayt tartışmaları yaşandı. Hakem hocaları ve otoriteler de bu pozisyonu tartıştı.
4.HAFTA: Galatasaray-Rize: 2-0
Skor 1-0 iken İsmail, Yasin’in ayağına ceza sahası içinde bastı. Tolga Özkalfa ‘devam’ dedi.
3.HAFTA: Kayseri-G.Saray: 1-1 (Kayıp 2 puan)
12. dakikada Levent Gülen, Yasin’i ceza sahasında düşürdü. Mete Kalkavan ‘devam’ dedi.
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