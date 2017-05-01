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Galatasaray, Bursaspor'a gol oldu yağdı

Galatasaray, Bursaspor'a gol oldu yağdı.19281
  • Giriş : 01.05.2017 / 21:56:00

Süper Lig'de Galatasaray, rakibi Bursaspor'a deyim yerindeyse "gol oldu yağdı."

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Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 5-0 mağlup etti. Aslan'ın gollerini Bruma (2), Ahmet Çalık, Podolski ve Yasin Öztekin kaydetti.

BRUMA'DAN ERKEN GOL

5. dakikada Carole'nin pasıyla rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan ceza sahasına giren Bruma'nın şutunda defansa çarpan top filelerle buluştu. 0-1.

6. dakikada Bruma'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunu Aziz çizgi üzerinden çıkardı.

BRUMA DEVRE BİTMEDEN FARKI AÇTI

45. dakikada Bruma soldan geldi, içeri sokuldu. Podolski ile ikiye bir yapan Portekizli, karşı karşıya pozisyonda skoru 2-0'a getiren golü attı.

ASİST SNEIJDER GOL AHMET ÇALIK

İkinci yarıya da etkili başlayan Galatasaray, 57'de Ahmet Çalık ile durumu 3-0'a getirdi. Sağ kanattan serbest vuruş için topun başına geçen Wesley Sneijder'in arka direğe ortasında, Ahmet Çalık kafa vuruşunu yaptı ve ve kaleci Harun Tekin'in müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu: 3-0.

PODOLSKİ'DEN KLAS BİTİRİŞ

Bursaspor karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 60. dakikada Lukas Podolski'nin golüyle farkı 4'e çıkardı. Sneijder, maçtaki ikinci asistini Alman yıldıza yaptı ve Podolski kalitesine yakışan bir vuruşla karşı karşıya pozisyonda kaleci Harun Tekin'i mağlup etmeyi başardı.

SON SÖZÜ YASİN ÖZTEKİN SÖYLEDİ

Galatasaray'da gol perdesini 89. dakikada Yasin Öztekin kapattı. Ceza sahasında topu sektirerek rakiplerini çalımlayan Yasin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 5-0.

Karşılaşmayı 5-0 kazanan Galatasaray puanını 52'ye çıkardı ve 4. sıradaki yerini korudu. Bursaspor ise 35 puanla 13. sırada kaldı.

Gören jandarmayı aradı!

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