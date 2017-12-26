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Galatasaray, çeyrek finalin kapısı araladı

Galatasaray, çeyrek finalin kapısı araladı.20599
  • Giriş : 26.12.2017 / 22:30:00

Sarı kırmızılı ekip, çeyrek final yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

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Beşik Modelleri

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında PTT 1. Lig ekiplerinden Bucaspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 3-0 yenerek İzmir'de oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan Galatasaray'da golleri Selçuk İnan ve Sinan Gümüş (2) ve attı.

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