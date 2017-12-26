Galatasaray, çeyrek finalin kapısı araladı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında PTT 1. Lig ekiplerinden Bucaspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 3-0 yenerek İzmir'de oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.
Yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan Galatasaray'da golleri Selçuk İnan ve Sinan Gümüş (2) ve attı.
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