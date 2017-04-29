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Galatasaray Çin'e mi satılacak?

Galatasaray Çin'e mi satılacak?.18354
  • Giriş : 29.04.2017 / 15:02:00

Galatasaray Kulübü'nün Çin'e satılacağı iddiası ortalığı karıştırdı.

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Galatasaray Kulübü'nün Çin'e satılacağı iddiasına başkan Dursun Özbek'ten cevap geldi. Özbek, yazılı bir teklif olmadığını ancak bazı tekliflerin geldiğini açıkladı.

​Özbek, “Resmi olarak kulübe ulaşmış yazılı bir teklif yok ama gayri resmi olarak bazı girişimler var. Galatasaray’ın satılması yönündeki düşünceleri kesinlikle reddediyorum. Gelen tüm teklifleri elimin tersiyle ittim. Bu tip konuşmalara, tartışmalara dahi girmedim” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberinde göre; “Çin başta olmak üzere birçok ülkeden işadamının Galatasaray Kulübünü satın almak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Özbek'in açıklaması ise şöyle:

“Galatasaray için çok önemli bir soruyu sordunuz. Resmi olarak kulübe ulaşmış yazılı bir teklif yok ama gayri resmi olarak bazı girişimler var. Şu teklif dillendiriliyor; ‘Galatasaray’ın hisselerinin satılması, rahatlık getirecektir. Dünya kulübü olmak için buna evet denmesi gerekiyor’ gibi fikirler geliyor. Burada tavrım ve duruşum çok net…

Galatasaray Spor Kulübü, 1905 yılında Galatasaraylılar tarafından kurulmuş ve Türkiye’ye mal olmuş, çok önemli bir markadır. Bugün Galatasaray’ın 30 milyona yakın taraftarı var. Ve Galatasaray bu şekliyle kalmak zorunda. Galatasaray’ın bir zerresini, bir damlasını satmam. Ben Galatasaray’ı satmak için değil, yönetmek için göreve geldim. Satılması yönündeki düşünceleri, görüşleri katiyetle reddediyorum.

KULÜP, G.SARAYLILARA AİT OLMALI

Kulübün satışı yönündeki tüm tekliflerin hepsini elimin tersiyle ittim. Bu tip konuşmalara, tartışmalara dahi girmedim. Bunu bu şekilde dillendiren G.Saraylılar mevcut. Bunun kolaycılık olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey aklımın ucundan dahi geçmiyor. Bizim görevimiz G.Saray’ın kurulduğu günkü anlayışı ile G.Saraylılara ait bir kulübü olarak kalması lazım. Hiçbir zaman ‘G.Saray’ın hisselerini satalım, rahata çıkalım’ diyemeyiz. Bizim görevimiz bu değil. Bu düşünce içinde olanları kınıyorum. Galatasaray’a hizmet etmek, Galatasaray’ı satmakla eş değer olamaz.”

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