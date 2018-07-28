Galatasaray-Club Afrika maçı saat kaçta?
Galatasaray Kulübü, Tunus ekibi Club Africain ile bugün saat 22.00'de Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maç Galatasaray TV'den izlenebilecek.
Bu sezon oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar bu mücadeleyi de galibiyet ile kapatmak istiyor.
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını dolu dolu sürdürüyor. İsviçre Kampını tamamlayan ve Türkiye'ye dönerek hazırlıklarına devam eden Fatih Terim'in öğrencileri 5. hazırlık maçında Tunus ekibi Club Africain ile karşılaşacak. 4 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar bu mücadeleyi de galibiyet ile kapatmak istiyor.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında İsviçre temsilcisi FC Wil’i Eren Derdiyok’un golüyle 1-0 ve TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Sakaryaspor’u Muğdat, Belhanda ve Sinan’ın golleriyle 3-0 mağlup ederken Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 3-1 ve İspanya temsilcisi Valencia’ya 2-1 kaybetti. PSV maçında Galatasaray'ın tek golü Martin Linnes’ten, Valencia mücadelesinde ise yeni transfer Henry Onyekuru’dan geldi.
Geçtiğimiz sezon Tunus Ligue 1 Pro’yu üçüncü sırada tamamlayan Club Africain’ın tarihinde 13 Tunus Ligi birinciliği, 13 Tunus Kupası şampiyonluğu ve 1 CAF Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor. Kadrosunda Balbouli, Mokhtar Belkhiter, Ahmed Khalil, Ghazi Ayadi gibi milli futbolcuları bulunan Club Africain’ı Belçikalı Teknik Direktör José Riga çalıştırıyor.
Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Ali Yavuz Kol, Bafetimbi Gomis, Berk Balaban, Boran Güngör, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Fernando Reges, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ozan Kabak, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.
Karşılaşmanın ardından 29 Temmuz Pazar günü yerel saatle 11.30’da Yunanistan’ın Atina kentine geçecek olan Galatasaray, 31 Temmuz Salı günü AEK ile saat 20.00’de Atina Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı maça dek yeni sezon hazırlıklarını Yunanistan’da sürdürecek.
TRT
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