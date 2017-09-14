Galatasaray'da 2 dev isim takımdan gidiyor
Sezona bomba gibi başlayan Galatasaray'da devre arası 2 ayrılık birden yaşanacak. De Jong'un ABD'ye dönmesi, Donk'un ise İspanya'ya gitmesi bekleniyor.
Galatasaray’da gözden çıkarılan isimlerden De Jong ve Donk’un satışı gerçekleşmeyince, iki oyuncu da takımda kalmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, transfer dönemi kapanmasına rağmen çalışmalara devam ediyor.
Bu doğrultuda iki Hollandalı oyuncunun menaceriyle görüşmeler yapıldığı ve devre arasında yolların ayrılması için uzlaşma sağlandığı belirlendi. De Jong’un ABD’ye dönmesi, Donk’un ise büyük ihtimalle İspanya’ya gitmesi bekleniyor. Galatasaray bu oyuncular için bonservis bedeli istemiyor.
FANATİK
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