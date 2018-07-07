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Galatasaray'da 2 oyuncu kadro dışı kaldı

Galatasaray'da 2 oyuncu kadro dışı kaldı.18354
  • Giriş : 07.07.2018 / 17:42:00

Galatasaray'da Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal kadro dışı kaldı.

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Galatasaray'da İsviçre kampı için kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipte Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal kadro dışı kaldı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İsviçre’ye gidiyor. Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu da belli oldu. Takımdan ayrılması gündemde olan Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal kamp kadrosuna alınmadı. Belhanda, Gomis, Nagatomo ve Muslera'nın sonradan kadroya dahil olacağı açıklandı.

İsviçre kampı için kafilede yer alan oyuncuların listesi şu şekilde:

Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Bafetimbi Gomis, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Eren Derdiyok, Fernando Reges, Garry Rodrigues, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün.

FIFA Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı forması giydikten sonra turnuvanın ardından Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere başarılı bir ameliyat geçiren Younes Belhanda ile Dünya Kupası’nda ülkeleri Uruguay ve Japonya’yı temsil eden Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo, yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra takımdaki yerlerini alacak. Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis ise kafileye İsviçre’de katılacak

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