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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak tamam!

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak tamam!.16528
  • Giriş : 24.01.2018 / 20:24:00

Galatasaray'ın yeni yönetimindeki isimler belli oluyor. Abdurrahim Albayrak da bildirilen isimler arasında.

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Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ın yönetim kuruluna dahil olduğu bildirildi.

Galatasaray tarafından KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimizin 24.01.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Mustafa Cengiz'in ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sayın Nasuhi Sezgin'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Abdurrahim Albayrak'ın ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sayın Serdar Güzelaydın'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Burak Elmas'ın ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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