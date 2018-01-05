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Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi.19338
  • Giriş : 05.01.2018 / 14:48:00

Galatasaray Odeabank'ta antrenör Erman Kunter ile yollar ayrıldı.

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Sepet Beşik

Galatasaray Odeabank'ta antrenör Erman Kunter ile sözleşmesi feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Sayın Erman Kunter ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Erman Kunter’e kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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