Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Galatasaray Odeabank'ta antrenör Erman Kunter ile sözleşmesi feshedildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Sayın Erman Kunter ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Erman Kunter’e kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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