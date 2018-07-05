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Galatasaray'da Belhanda için karar veriliyor

Galatasaray'da Belhanda için karar veriliyor.16361
  • Giriş : 05.07.2018 / 10:20:00

Galatasaray'da deneyimli oyuncu Belhanda için karar veriliyor.

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Sepet Beşik

Son şampiyon Galatasaray, mali dengeyi sağlamak için bazı oyuncuları elden çıkaracak. Bu isimler arasında Belhanda'nın da olabileceği öğrenildi.

 

Galatasaray’ın kâr zarar dengesini sağlamak adına satmayı düşündüğü isimlerden Belhanda’nın menaceri, bu kez bu konuyu görüşmek üzere İstanbul’a davet edildi.

Daha önce adı Çin kulüpleriyle anılan ve Araplar’ın da yoğun ilgi gösterdiği konuşulan Belhanda’nın teklif alıp almadığı, menacerine sorulacak.

Galatasaray Yönetimi, iyi bir teklif alması halinde Faslı futbolcunun transferine yardımcı olacak.

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