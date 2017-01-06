Galatasaray'da büyük şok! O isim sakatlandı
Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına devam eden Galatasaray'ın Antalya kampında sakatlık şoku yaşandı. Kaleci Eray İşcan arka adalesinden sakatlandı.
Muslera'nın sol serçe parmağının kırılması, ve Cenk'in sakatluğı sonrası Eray'ın başına gelen talihsizlik sonrası Galatasaray'ın işi zor görünüyor.
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