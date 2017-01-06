Facebook Twitter Rss

Galatasaray'da büyük şok! O isim sakatlandı

Galatasaray'da büyük şok! O isim sakatlandı.22848
  • Giriş : 06.01.2017 / 10:33:00

Galatasaray'ın Antalya kampında büyük bir talihsizlik yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına devam eden Galatasaray'ın Antalya kampında sakatlık şoku yaşandı. Kaleci Eray İşcan arka adalesinden sakatlandı.

Muslera'nın sol serçe parmağının kırılması, ve Cenk'in sakatluğı sonrası Eray'ın başına gelen talihsizlik sonrası Galatasaray'ın işi zor görünüyor.

Yayını bulduğu kayıp bebekle açtı

Sedef Avcı, Parents Ocak sayısında mutlu ailesini anlattı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi

Kara Kartal, yeni transferi Matej Mitrovic'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Fenerbahçe'nin 3 yıldız ismi kampa gitmedi

Fenerbahçe'nin 3 yıldız ismi kampa gitmedi

Antalya'ya giden Fenerbahçe kafilesinde 3 yıldız kampa gitmedi.

 

Beşiktaş Başkanı'ndan Eto'o açıklaması

Beşiktaş Başkanı'ndan Eto'o açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Eto'o ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamit Altıntop: Hiç oynamamak daha iyi

Hamit Altıntop: Hiç oynamamak daha iyi

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Hamit, konuya ilişkin ilk kez konuştu.

 

Sneijder Çin'e mi gidiyor? İşte yanıtı

Sneijder Çin'e mi gidiyor? İşte yanıtı

Wesley Sneijder, Çin'den gelen teklife olumsuz yanıt verdi.

İşte Hamit Altıntop'un alacağı fesih bedeli!

İşte Hamit Altıntop'un alacağı fesih bedeli!

Galatasaray, tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'la yollarını ayırdı. Altıntop'un da Galatasaray'dan a


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya