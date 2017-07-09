Cimbom'da Cenk Gönen kamptan ayrıldı!
Galatasaray'ın 900 bin euro bonservis bedeli karşılığında Malaga'ya yolladığı kaleci Cenk Gönen, Sarı-Kırmızılıların Slovakya'daki kampından ayrıldı.
Takım arkadaşları ile vedalaşan Cenk Gönen, Malaga Kulübü ile son transfer görüşmesi ve imzaları atmak adına İspanya'nın yolunu tutuyor. Cenk hazırlık maçının kadrosunda da yer almadı.
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