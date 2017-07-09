Facebook Twitter Rss

Cimbom'da Cenk Gönen kamptan ayrıldı!

Cimbom'da Cenk Gönen kamptan ayrıldı!.13281
  • Giriş : 09.07.2017 / 09:21:00
  • Güncelleme : 09.07.2017 / 09:26:16

Galatasaray'da kaleci Cenk Gönen, yeni sezonda Malaga forması giyecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Galatasaray'ın 900 bin euro bonservis bedeli karşılığında Malaga'ya yolladığı kaleci Cenk Gönen, Sarı-Kırmızılıların Slovakya'daki kampından ayrıldı.

Takım arkadaşları ile vedalaşan Cenk Gönen, Malaga Kulübü ile son transfer görüşmesi ve imzaları atmak adına İspanya'nın yolunu tutuyor. Cenk hazırlık maçının kadrosunda da yer almadı.

Suriye'de güvenliği polis sağlayacak

İngiltere'den Trump'a çağrı: Karardan vazgeç

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray hız kesmiyor! Ben Arfa sesleri!

Galatasaray hız kesmiyor! Ben Arfa sesleri!

Yeni sezona daha iyi bir takımla girmek isteyen Galatasaray'da transferler üst üste geliyor.

Volkan Şen'den Anadolu takımına yeşil ışık!

Volkan Şen'den Anadolu takımına yeşil ışık!

Fenerbahçe'yle karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen futbolcu Volkan Şen'in yeni adresi belli oluy

 

Emre Mor F.Bahçe'ye doğru! Son karar onun

Emre Mor F.Bahçe'ye doğru! Son karar onun

Emre Mor transferi Fenerbahçeli taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Beşiktaş, Atınç Nukan'ı KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Atınç Nukan'ı KAP'a bildirdi!

Beşiktaş Kulübü, Atınç Nukan'ı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

 

Süper Lig'de yeni sezonun adı 'İlhan Cavcav'

Süper Lig'de yeni sezonun adı 'İlhan Cavcav'

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 'İlhan Cavcav Sezonu' olması kararı verildi.

Juraj Kucka Trabzonspor'a imzayı attı!

Juraj Kucka Trabzonspor'a imzayı attı!

Slovak futbolcu Juraj Kuckai kendini Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeye imzasını attı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya