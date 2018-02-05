Galatasaray'da deprem! İstifasını istedi
Galatasaray Kulübü'nde deprem. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, iletişinden sorumlu başkan yardımcısı Ünal Çeviköz'ün de istifasını istedi.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ünal Çeviköz'ün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün yapılan 36'ncı Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçilmesi, bu durumdan habersiz olan başkan Mustafa Cengiz'in tepkisini çekti.
Başkan Cengiz'in, yaptığı görüşmede Ünal Çeviköz'den Galatasaray'a yönetici olarak hizmet etme ya da siyasete devam etme yönünde bir tercih yapmasını istediği, sonrasında da istifasını talep ettiği belirtildi.
Ünal Çeviköz'ün, yönetim kurulundan istifa ettiğine dair dilekçesini gün içinde kulübe ulaştıracağı aktarıldı.
Galatasaray'da geçen hafta deneyimli isim Celal Açar da istifa etmişti.
FANATİK
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