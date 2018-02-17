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Galatasaray'da Donk için flaş gelişme!

Galatasaray'da Donk için flaş gelişme!.16351
  • Giriş : 17.02.2018 / 13:36:00

Galatasaray'da Ryan Donk ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

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Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Fernando'nun sakatlığı ve Ndiaye'nin ayrılığı sonrası Donk'un görev alması bekleniyor.

Donk’u kazanan ve takıma monte eden Fatih Terim, Hollandalı oyuncudan vazgeçmeyip Tolga Ciğerci’yi yine yedek bırakacak. Bu arada sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Donk ise bu performansı ile yeni kontrata en yakın isim olarak görülüyor.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Futbolcularının sergiledikleri performansa göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular hakkında kararını verecek olan Fatih Terim’in, Donk’un bu grafiğini sürdürmesi halinde Hollandalı oyuncu ile nikah tazeleyeceği öğrenildi.

Galatasaray'da, Donk'un sözleşme uzatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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