Galatasaray da Eto'o'nun peşine düştü
Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Lukas Podolski'ye Çin'den teklif gelmesi üzerine takımda panik başladı.
Yeni transfer için harekete geçen Galatasaray, geçen yıldan beri Beşiktaş'ın peşinde olduğu Samuel Eto'o'nun peşine düştü.
KRİTİK GÜN PAZARTESİ
Gerek Kamerunlu forvetin gerekse 22 yaşındaki Ahmet’in Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istediği belirtilirken, pazartesi günü bu transferlerle ilgili önemli gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.
Antalya ile görüşmelere başlayan Galatasaray’ın, Eto’o’ya karşılık olarak 2 milyon Euro bonservis bedeli artı Salih Dursun’u vermeye hazır olduğu belirtildi.
Sarı- Kırmızılılar’ın, Çalık için 5 milyon Euro isteyen Başkent ekibiyle de sıkı bir pazarlık içine girdiği ve en fazla 2 milyon Euro bonservis bedeli vererek transferi bitirmeyi planladığı ifade edildi.
G.Birliği Başkanı İlhan Cavcav, Ahmet Çalık’ın G.Saray’a transferi hakkında konuştu. Genç oyuncuyu Beşiktaş’ın da istediğini belirten başkan, “Yarın (bugün) G.Saray’la görüştükten sonra Beşiktaş’la da görüşebilirim.
G.Saray’a söz verdim, onlarla konuşmadan başkasıyla asla görüşmem. Bu transfer takasla değil, parayla çözülecek bir iş. Ahmet ‘i 4 milyon Euro’ya alamazlar. Ancak elimden geldiğince yardımcı olurum” dedi.
BRUMA’YA 20 MİLYON EURO
G.Saray’ın parlayan yıldızı Bruma’nın adı İngiliz devleriyle anılmaya devam ediyor.
Portekiz’in A Bola gazetesi, Tottenham’ın genç oyuncu için Aslan’ın kapısını çaldığını ileri sürdü. Haberde, Ada ekibinin 20 milyon Euro’luk teklif yaptığı fakat G.Saray’ın 25 milyon Euro istediği ifade edildi.
A Bola, ayrıca G.Saray’ın Bruma’yla sözleşme yenilemek istediğini ve serbest kalma maddesini de 50 milyon Euro’ya çıkarmayı planladığını yazdı.
GALATASARAY KAAN'I İSTİYOR
Almanya’nın saygın gazetesi Bild, Aslan’ın F.Düsseldorf’ta oynayan Kaan Ayhan’ı istediğini yazdı.
Haberde, 22 yaşındaki stoperin 1.5 milyon Euro karşılığında serbest kalacağı ifade edilirken, Alman ekibinin oyuncu izleme komitesi başkanı Uwe Klein, konuyla ilgili “G.Saray’ın ilgisini duyduk. Ama bu transferde futbolcunun ne istediği önemli” açıklamasını yaptı.
HTSPOR
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