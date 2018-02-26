Galatasaray'da F.Bahçe derbisinde o da olacak
Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi güzel haber geldi. Talihsiz bir sakatlık geçiren Fernando'nun Fener maçında yetişeceği öğrenildi.
Sezon başında Manchester City’den transfer edilen ve özellikle takım savunmasına yaptığı katkıyla büyük beğeni kazanan Fernando, teknik direktör Fatih Terim’in takımın başında çıktığı ilk maç olan 24 Aralık 2017’deki Göztepe mücadelesinde sakatlanmıştı. 3-1 kazanılan karşılaşmanın son anlarında sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Brezilyalı futbolcunun, iç yan bağlarında ileri derecede yırtık olduğu ifade edilmişti.
Yoğun bir tedavi programının ardından geçtiğimiz hafta takımla idmanlara başlayan tecrübeli orta saha oyuncusunun bir an önce eski formuna kavuşmasını isteyen Terim’in, Sambacı’yı Fenerbahçe derbisine hazırladığı öğrenildi. Tam olarak hazır olmayan 30 yaşındaki futbolcunun, kupadaki Akhisar maçında 15-20 dakika, ligdeki Karabük ve Konya sınavlarında 30-45 dakika civarlarında oynatılması düşünülüyor. Bu maçların ardından ise Fernando’nun, Fenerbahçe derbisine yüzde 100 hazır olarak çıkması hedefleniyor.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Beşiktaş-Fener maçında 41 kişiye yasal işlem
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 41 kişiye yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
Irak Hizbullahı: ABD'ye teslim olmayacağız
Irak Hizbullahı, Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okudu.
Beşiktaş maçı öncesi Burak Yılmaz pişmanlığı
Trabzon'da Beşiktaş maçı öncesi Burak Yılmaz pişmanlığı yaşanıyor.
Enes Ünal attı, Villareal 3 puana uzandı!
Milli futbolcu Enes Ünal, La Liga'nın 25. haftasında Villareal'in Getafe'yi 1-0 yendiği mücadelede t
Şok iddia! Samir Nasri 1 yıl men cezası alacak!
Antalyaspor'la sözleşmesini devre arası transfer döneminde fesheden Samir Nasri ile ilgili müthiş bi
Cimbom'da Terim'den çığır açacak uygulama
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çığır açacak uygulamayı devreye soktu.