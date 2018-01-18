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Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi

Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi.25336
  • Giriş : 18.01.2018 / 08:45:00

Galatasaray'da Fatih Terim talimatıyla büyük değişim başladı.

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Teknik adam Tudor'un gönderilmesi sonrası dördüncü kez Galatasaray'ın başına geçen tecrübeli hoca Fatih Terim, değişimi başlattı.

İmparator göreve geldikten sonra takımı kendine getirmek için vakit harcarken bir yandan da Florya ve TT Stadyumu'nda yenileme çalışmalarını takip ediyor.

Göreve başlamasının ardından Göztepe maçına hazırlanan ardından da Antalya’ya kampa giden Fatih Terim, geride ise tesislerde yapılmasını istediği düzenlemelerin listesini bıraktı. Florya’nın çevre düzenlemesinden içindeki eksiklerle ilgili tüm çalışmalar hemen başlarken Türk Telekom Stadı’nın zeminindeki sorunlar için de bölge bölge hibrit çim ekimi yapılıyor.

TEKNİK direktör değişikliği sonrasında Fatih Terim yuvasına dönerken hemen kollarını da sıvadı. Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından görevi kabul eden deneyli teknik adam sonrasında Göztepe maçına çıkarken lige ara verilmesi ile birlikte de kamp için Antalya’nın yolunu tuttu. Futbol takımını istediği seviyeye getirmek için Antalya’da takımla birlikte olan Terim, başta Florya Metin Oktay Tesisleri olmak üzere diğer detaylara da el attı.

ÖNCELİKLE Metin Oktay Tesisleri’nin çevre düzenlemesindeki eksiklerin düzeltilmesini isteyen Terim’in bu önerisine Bakırköy Belediyesi de destek verip hemen düzenlemeye yardım ederken başkan Dursun Özbek de Terim’in tüm isteklerinin yapılması için onay verdi.

GÜVENLİKTEKİ sorunlardan, Florya’nın dış duvarlarındaki yenilemelere kadar birçok konuda çalışmalar başlarken bu düzenlemelerin Buca maçı sonrasında Terim’in İstanbul’a gelmesi ile birlikte daha da hızlı bir şekilde yapılması planlanıyor.

BİR diğer çalışma ise Türk Telekom Stadyumu’nda yapılıyor... Fernando’nun stadın zeminindeki sorunlar nedeniyle sakatlanması ile birlikte bu konu da Terim’in ilgi alanına girdi. Sezonun ikinci yarısında özellikle kendi evinde puan kaybı yaşanmaması için tüm planlarını yapan deneyimli teknik adam, zemine hemen müdahale etti.

HİBRİT çim çalışması ile zeminin düzeltilmesi kararı alınırken zamanın dar olması sebebiyle farklı bir çalışma yapılması kararı alındı. Zemin sökülmeden bölge bölge aralara hibrit çim desteği yapılırken 4 bin kilometreyi bulan 30 milyon lif stat zeminine çakılıyor. İkinci yarının ilk haftasındaki Kayseri maçının da deplasmanda olması Aslan’ın işini kolaylaştırdı. Stattaki hibrit çim çalışmasının da 8-11 gün içinde bitirilmesi bekleniyor.

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