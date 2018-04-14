Galatasaray'da futbolculara prim dopingi
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 yenilen Galatasaray, yarın Başakşehir'i devirip yeniden koltuğu devralmayı planlıyor.
Gazete Habertürk'ün haberine göre sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan futbolcuları ekstra motive etmek isteyen Mustafa Cengiz yönetimi kesenin ağzını açtı. Galibiyet halinde kişi başı 20 bin Euro prim dağıtılması kararı alındı. Yönetim, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına da aynı prim miktarını belirlemişti.
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