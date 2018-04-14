Facebook Twitter Rss

Galatasaray'da futbolculara prim dopingi

Galatasaray'da futbolculara prim dopingi.25761
  • Giriş : 14.04.2018 / 09:24:00

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile kritik mücadeleye çıkacak olan Galatasaray'da futbolculara prim müjdesi verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 yenilen Galatasaray, yarın Başakşehir'i devirip yeniden koltuğu devralmayı planlıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan futbolcuları ekstra motive etmek isteyen Mustafa Cengiz yönetimi kesenin ağzını açtı. Galibiyet halinde kişi başı 20 bin Euro prim dağıtılması kararı alındı. Yönetim, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına da aynı prim miktarını belirlemişti.

Suriye medyası: Hukukun çirkin bir ihlali

ABD'ye destek verenlere Kanada'da katıldı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aykut Kocaman, Sivas'ta rekor kıracak!

Aykut Kocaman, Sivas'ta rekor kıracak!

Fenerbahçe'de teknik adam Aykut Kocaman, Sivasspor mücadelesinde rekor kıracak.

Bayern Münih'te yeni teknik adam Niko Kovac!

Bayern Münih'te yeni teknik adam Niko Kovac!

Alman devi Bayern Münih yeni teknik direktörünün 46 yaşındaki Niko Kovac olduğu açıklandı.

 

Burak Yılmaz, Beşiktaş'a transfer oluyor

Burak Yılmaz, Beşiktaş'a transfer oluyor

Golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.

Beşiktaş'tan Talisca için önemli açıklama

Beşiktaş'tan Talisca için önemli açıklama

Beşiktaş yönetiminden Talisca ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

 

Aziz Yıldırım'dan Beto için flaş hamle geldi

Aziz Yıldırım'dan Beto için flaş hamle geldi

Aziz Yıldırım'dan golcü oyuncu Beto ile ilgili önemli bir hamle geldi.

Volkan Şen'den Beşiktaş'a: Bedava gelirim

Volkan Şen'den Beşiktaş'a: Bedava gelirim

Tecrübeli futbolcu Volkan Şen, Beşiktaş'a haber gönderdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya