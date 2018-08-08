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Galatasaray'da golcü oyuncuya %100 zam

Galatasaray'da golcü oyuncuya %100 zam.19073
  • Giriş : 08.08.2018 / 16:05:00

Galatasaray'da golcü oyuncu Sinan Gümüş'e %100 zam yapıldı.

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Beşik Modelleri

Galatasaray'dan bomba karar. Uzun süredir sözleşme yenileme hazırlığında olunan golcü oyuncu Sinan Gümüş'e %100 zam yapıldı.

Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan 24 yaşındaki forvete zamlı kontrat önerilmesi düşünülüyor.

Galatasaray'dan 650 bin Euro kazanan Sinan'a 1.5 milyon Euro civarında bir teklif sunulacak.

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