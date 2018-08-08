Galatasaray'da golcü oyuncuya %100 zam
Galatasaray'dan bomba karar. Uzun süredir sözleşme yenileme hazırlığında olunan golcü oyuncu Sinan Gümüş'e %100 zam yapıldı.
Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan 24 yaşındaki forvete zamlı kontrat önerilmesi düşünülüyor.
Galatasaray'dan 650 bin Euro kazanan Sinan'a 1.5 milyon Euro civarında bir teklif sunulacak.
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