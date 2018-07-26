Galatasaray'da Gomis krizi giderek büyüyor
Galatasaray Kulübü'nde kriz patlak verdi. Bafetimbi Gomis'in ücretine istediği zam kabul edilmeyince kampta isteksiz olduğu gözlenmişti.
Fransız forvetin Sakarya’ya getirilmemesi kafaları karıştırdı. Futbolcunun ağırlarını sebep göstererek kafileye katılmadığı öğrenildi.
İki gündür kulüp resmi sitesinden paylaşılan antrenman fotoğraflarında yer verilmeyen tecrübeli oyuncuyla ilgili sorunun tırmanarak devam ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcunun menajeri Mendy’ye geçtiğimiz günlerde rest çekerek çıkarılan transfer haberlerinden rahatsızlığını dile getirmişti. Galatasaray ile Gomis arasındaki ipler Fransız futbolcu cephesinde geri adım olmazsa kopabilir.
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