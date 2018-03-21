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Galatasaray'da hareketlilik! 6 günde 3 maç

Galatasaray'da hareketlilik! 6 günde 3 maç.18354
  • Giriş : 21.03.2018 / 17:29:00

Galalatasaray, zor bir haftaya başlıyor. Sarı-kırmızılılar 6 günde 3 maç yapacak.

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Büyüyen Beşik

Galatasaray, yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçıyla birlikte 6 maç birden yapacak.

 

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Spor Toto Süper Lig’de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftalar ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarının programını açıkladı. Açıklanan fikstürün bir bölümünde Galatasaray’ı zorlu bir dönem bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 6 günde toplam 3 maç yapacak. Aslan, 29. hafta maçını 15 Nisan Pazar günü evinde Medipol Başakşehir ile oynadıktan sonra 18 Nisan Çarşamba günü kupada T.M. Akhisarspor’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra 30. hafta maçında 21 Nisan Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, Beşiktaş ile de ayrıca 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

27. hafta
1 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray - Trabzonspor

28. hafta
9 Nisan Pazartesi 20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

29. hafta
15 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final
18 Nisan Çarşamba 20.30 Galatasaray - T.M. Akhisarspor

30. hafta
21 Nisan Cumartesi 19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

31. hafta
29 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray - Beşiktaş

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