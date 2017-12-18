Galatasaray'da Igor Tudor istifaya davet edildi
Dün Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelen ve mağlup olan Galatasaray'da oklar teknik direktör Igor Tudor'a çevrildi.
Galatasaray’da Malatya dönüşünde havaalanı ve Florya Metin Oktay Tesisileri’nde yönetim ve Teknik Direktör Igor Tudor, istifaya davet edildi.
Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup olan Galatasaray’a tepkiler büyüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ilk olarak Malatya’dan dönen kafileyi Atatürk Havaalanı’nda protesto etti. ‘Tudor istifa’ sloganlarına Hırvat çalıştırıcı, baş parmağını göstererek tepki verdi. Daha sonra havaalanından ayrılan takım otobüsü Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geldi. Burada 200’ye yakın sarı-kırmızılı taraftar topluluğu takımı bekledi. Kafile tesislerden içeri girerken Başkan Dursun Özbek ile Tudor, istifaya davet edildi.
Taraftarlar ayrıca, eski teknik direktörleri Fatih Terim'e de çağrılarda bulunarak, ‘İmparator Fatih Terim’ tezahüratları yaptı.
TRT
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