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Galatasaray'da istifa şoku! Başkan reddetti

Galatasaray'da istifa şoku! Başkan reddetti.22848
  • Giriş : 10.01.2017 / 09:09:00

Galatasaray Sportif A.Ş'de görev yapan Alp Yalman'ın istifa ettiği öğrenildi.

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Galatasaray Alp Yalman'ın istifası ile sarsıldı. Uzun yıllardır Galatasaray Sportif A.Ş'de görevini sürdüren Yalman'ın kararı kulubü salladı.

Yanlış transferlere isyan eden Alp Yalman'ın bu kararına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten tepki geldiç

Yapılan söylemler, yanlış transfer görüşmeleri, sonuçlanan transfer imzaları üzerine Alp Yalman, Başkan Dursun Özbek’e, “Ben görevi bırakıyorum artık bu görevde olmak istemiyorum ve istifa ediyorum.” teklifinde bulunduğu ve Dursun Özbek’in, Yalman’ın bu istifa teklifinin ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.

Dursun Özbek’in Alp Yalman’ın istifa teklinin ardından deneyimli yönetici Yalman’a, “Alp Ağabey şimdi istifa edersen camia içinde yanlış anlamalara neden olabilir. Sen bana 1 ay süre ver. İstifanı kabul etmem mümkün değil.” diyerek Alp Yalman’ın istifasını kabul etmedi.

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