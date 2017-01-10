Galatasaray'da istifa şoku! Başkan reddetti
Galatasaray Alp Yalman'ın istifası ile sarsıldı. Uzun yıllardır Galatasaray Sportif A.Ş'de görevini sürdüren Yalman'ın kararı kulubü salladı.
Yanlış transferlere isyan eden Alp Yalman'ın bu kararına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten tepki geldiç
Yapılan söylemler, yanlış transfer görüşmeleri, sonuçlanan transfer imzaları üzerine Alp Yalman, Başkan Dursun Özbek’e, “Ben görevi bırakıyorum artık bu görevde olmak istemiyorum ve istifa ediyorum.” teklifinde bulunduğu ve Dursun Özbek’in, Yalman’ın bu istifa teklifinin ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.
Dursun Özbek’in Alp Yalman’ın istifa teklinin ardından deneyimli yönetici Yalman’a, “Alp Ağabey şimdi istifa edersen camia içinde yanlış anlamalara neden olabilir. Sen bana 1 ay süre ver. İstifanı kabul etmem mümkün değil.” diyerek Alp Yalman’ın istifasını kabul etmedi.
DİĞER HABERLER
El İttifak-Galatasaray maçında skandal!
Arabistan'da oynanan El İttifak-Galatasaray maçında büyük bir skandal yaşandı.
Ünlü futbolcu Messi'nin heykelini yıktılar
Barcelona'da forma giyen Lionel Messi'nin heykelini yıktılar.
Hamzaoğlu müjdeyi verdi! İşte 3 transfer!
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3 transferi açıkladı.
Şok! Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi!
Soğuk hava ve buzlu yollar futbolcuları taşıyan otobüsün kaza yapmasına neden oldu.
Sergen Yalçın'dan Kayserispor'a ilk transfer!
Kayserispor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, Kayseri ekibine ilk transferi gerçekl
Muslera Konyaspor maçında oynamak istiyor
Muslera, Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maçta kaleye geçmek istiyor.