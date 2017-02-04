Galatasaray'da kaleci Muslera sakatlandı
Kritik maç öncesi Galatasaray.'da sakatlık krizi yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası için Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da kaleci Muslera görev yapamayacak.
Bip Spor'un haberine göre devre arası kampında serçe parmağı kırılan Fernando Muslera, yapılan antrenmanda da aynı yerden darbe aldı. Yaşanan bu gelişme sonrası Galatasaray'da teknik heyet ve sağlık kurulu, Fernando Muslera'yı Medipol Başakşehir maçında riske etmeme kararı aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir maçında Galatasaray kalesini Cenk Gönen koruyacak.
Galatasaray, Medipol Başakşehir ile yarın (4 Şubat) saat 20:30'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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