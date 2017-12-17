Galatasaray'da 'kart cezası sınırı' alarmı!
Süper Lig’in ilk yarısını kayıpsız kapatmak isteyen Galatasaray, bugün Yeni Malatyaspor, haftaya da Göztepe karşısında 3’er puan elde etmek istiyor. Ancak sezonun flaş ekibi Göztepe ile Türk Telekom Stadı’nda oynanacak mücadele öncesi, Galatasaray’da bugün sahaya 3 kritik isim ceza sınırında çıkacak.
Savunmada Maicon, orta sahada Ndiaye, kanatta da Feghouli, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde, haftaya Göztepe karşısında cezalı duruma düşecekler.
Bu durum teknik heyette endişe yaratıyor. Aslan’ın hocası Tudor, dikkatli olmaları ve kesinlikle kart görmemeleri konusunda 3 futbolcuya da uyarıda bulundu.
Fanatik
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