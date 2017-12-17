Facebook Twitter Rss

Galatasaray'da 'kart cezası sınırı' alarmı!

Galatasaray'da 'kart cezası sınırı' alarmı!.20464
  • Giriş : 17.12.2017 / 08:57:00

Galatasaray'da sarı kart cezası sınırında olan oyuncular sıkıntı yaşıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Süper Lig’in ilk yarısını kayıpsız kapatmak isteyen Galatasaray, bugün Yeni Malatyaspor, haftaya da Göztepe karşısında 3’er puan elde etmek istiyor. Ancak sezonun flaş ekibi Göztepe ile Türk Telekom Stadı’nda oynanacak mücadele öncesi, Galatasaray’da bugün sahaya 3 kritik isim ceza sınırında çıkacak.

Savunmada Maicon, orta sahada Ndiaye, kanatta da Feghouli, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde, haftaya Göztepe karşısında cezalı duruma düşecekler.

Bu durum teknik heyette endişe yaratıyor. Aslan’ın hocası Tudor, dikkatli olmaları ve kesinlikle kart görmemeleri konusunda 3 futbolcuya da uyarıda bulundu.

Fanatik

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Bir dakika içinde 2 milyon liralık soygun!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

PFDK kararları açıkladı! İşte kesilen cezalar

PFDK kararları açıkladı! İşte kesilen cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, takımlara verilen cezaları açıkladı.

Bomba düştü! Arda Turan Beşiktaş'a geliyor!

Bomba düştü! Arda Turan Beşiktaş'a geliyor!

Arda Turan'ın Beşiktaş'a geleceği iddiası taraftarlar arasında heyecan yarattı.

 

Galatasaraylı oyuncudan Tudor mesajı

Galatasaraylı oyuncudan Tudor mesajı

Galatasaraylı oyuncu Gomis, Tudor ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Fenerbahçe'den Karabükspor'a net tarife

Fenerbahçe'den Karabükspor'a net tarife

Sarı lacivertli ekip, rakibi Karabükspor'u 2-0 yenerek rakibini mağlup etmeyi başardı.

 

Ahmet Çakar'dan Tudor'a: Sen kimsin ulan!

Ahmet Çakar'dan Tudor'a: Sen kimsin ulan!

Ünlü futbol eleştirmeni Ahmet Çakar, Tudor'a tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine o gelecek

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine o gelecek

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya