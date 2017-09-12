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Galatasaray'da Kasımpaşa hareketliliği başladı

Galatasaray'da Kasımpaşa hareketliliği başladı.22057
  • Giriş : 12.09.2017 / 16:25:00

Galatasaray Kulübü'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı.

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Beşik Modelleri

Sezona bomba gibi başlayan Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda Antalyaspor’a karşı ilk 11’de forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra baskı ve yön değiştirme üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirildi. Ardından interval koşuya geçen oyuncular, bir sonraki bölümde topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, dar alandaki çift kale maçın ardından tamamlandı. Serdar Aziz, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Antalyaspor karşılaşmasının ardından yapılan tetkikleri sonrası kasığında hafif derecede zorlanma tespit edilen Martin Linnes ise tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadı. Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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