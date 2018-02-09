Galatasaray'da kayyum tedirginliği yaşanıyor
Mali sıkıntı içine düşerek futbolcuların parasını bile zor ödeyen Galatasaray'da kayyum ihtimali moralleri bozuyor. Galatasaray'ın 116.9 milyon TL zarar ettiği açıklanmıştı.
4 yıl üst üste zarar ettiği için bu sezon kayyum tehlikesi ile karşı karşıya kalmamak adına kar etmesi gereken Galatasaray Sportif AŞ şirketi dün 6 aylık dönem için zarar açıkladı.
Galatasaray Sportif AŞ şirketi yıl sonunda da bu zor tablo sonrasında zarar açıklarsa bir sonraki dönemde SPK tarafından bağımsız iki idarecinin atanacak.
HÜRRİYET
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