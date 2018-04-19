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Galatasaray'da kritik maçın kadrosu açıklandı

Galatasaray'da kritik maçın kadrosu açıklandı.18354
  • Giriş : 19.04.2018 / 15:44:00

Galatasaray'da Aytemiz Alanya maçının kadrosu açıklandı.

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Beşik Modelleri

Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek ekipte kadro belli oldu.

Sarı-kırmızılı takım bu akşam saat 18.00’de Alanya’da bir antrenman gerçekleştirecek.

Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera
Cedric Carrasso
Eray İşcan
Batuhan Şen
Serdar Aziz
Ahmet Çalık
Jason Denayer
Yuto Nagatomo
Iasmin Latovlevici
Mariano
Martin Linnes
Fernando Reges
Ryan Donk
Selçuk İnan
Younes Belhanda
Yasin Öztekin
Garry Rodrigues
Sofiane Feghouli
Sinan Gümüş
Eren Derdiyok
Bafetimbi Gomis

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