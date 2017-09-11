Galatasaray'da kriz patlak verdi! İstifa etti!
Sezona bomba gibi başlayan Galatasaray'da istifa şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızıların Medya ve İletişim Direktörü olan İskender Baydar istifa etti.
Konuyla ilgili Skorer'e konuşan Baydar, "Başkanla görüşüp kişisel olarak aldığım bir karar. Bir süredir düşündüğüm bir şeydi. Özbek bana 'Emin misin?' dedi. Ben de kararımın kesin olduğunu ilettim." dedi.
AYKUT KOCAMAN TWEETİ TARTIŞMA ÇIKARMIŞTI
Sarı-Kırmızılı ekipte görev alan Baydar, "Bence Aykut Kocaman'a gereken sabır gösterilirse ligin ikinci yarısında 17'de 17 yapabilir, bunu yapabileceğini geçmişte kanıtladı." şeklinde bir tweet atmış, bu sözler camia içinde tartışma çıkarmıştı.Kongre üyeleri şikayetlerini başkan Dursun Özbek'e iletmiş, Baydar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok öfkeliyim.. Bir Galatasaray Spor Kulübü üyesi bu tweetten rahatsız olup beni yönetime şikayet ediyorsa burada durmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullanmıştı.
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