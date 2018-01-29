Galatasaray'da kriz! Takımdan ayrılıyor
Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da Badou N'Diaye'nin ardından yine kriz patlak verdi. Belhanda'nın da birkaç güne kadar takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Galatasaray'da Badou Ndiaye'nin Osmanlıspor maçı öncesi kamptan ayrılması ve Stoke City ile transfer görüşmesi yapması sonrasında yeni bir şok daha yaşanıyor. Cimbom'un 10 numarası Younes Belhanda'nın da takımından ayrılmak üzere olduğu öğrenildi... Faslı yıldızı eski takımı Nice ve W.Bremen istiyor.
Galatasaray'a 8 milyon Euro'ya transfer edilen Belhanda için Nice 10 milyon Euro vermeye hazır... Sarı- Kırmızılılar'daki son gelişmelerden rahatsız olan Faslı yıldızın, kulüpten ayrılmak istediği ifade edildi
GALATASARAY TARAFTARI DA TEPKİLİ
Galatasaray taraftarları, Senegalli yıldız Ndiaye'nin ardından Belhanda'nın da takımda ayrılma eşiğine gelmesinden oldukça rahatsız... İki isim de Sarı-Kırmızılı takımın etkili silahlarındandı...
TAKVİM
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