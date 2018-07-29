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Galatasaray'da maaş krizi patlak verdi

Galatasaray'da maaş krizi patlak verdi.17626
  • Giriş : 29.07.2018 / 17:48:00

Galatasaray Kulübü'nde maaş krizi patlak yaşandığı iddia edildi.

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Galatasaray Kulübü'nde kriz. Sarı-kırmızılı ekipte Bafetimbi Gomis'in zam talebi ortalığı karıştırdı. Eski yönetim döneminde yapılan anlaşmalar yeni yönetimi zora soktu.

Sofiane Feghouli ile aynı parayı almak isteyen Bafetimbi Gomis'in zam talebi gündemdeki sıcaklığını korurken Galatasaray'ın geçen sezonun başında yaptığı transferlerdeki maaş planlaması sorunun temel kaynağı olarak göze çarpıyor.

Takımda maaş olarak liderliği Sofiane Feghouli çekiyor. Cezayirli futbolcu, 3 milyon 850 bin Euro'luk maaşıyla Süper Lig'in de en çok kazanan futbolcuları arasında bulunuyor.

Attığı 27 golle hem takımını şampiyonluğa taşıyan hem de gol kralı olan Bafetimbi Gomis ise 3 milyon 350 bin Euro alıyor.

Fransız futbolcu ve menajeri, takıma olan katkısını gerekçe gösterip maaşının Feghouli ile aynı seviyeye çekilmesini ve 500 bin Euro zam yapılmasını talep ediyor.

Bu konuda ret cevabı veren yönetimi ise en çok düşündüren konulardan biri yüksek maaşların yeni sorunlara neden olup olmayacağı...

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