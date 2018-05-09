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Galatasaray'da Megastar Tarkan endişesi

Galatasaray'da Megastar Tarkan endişesi.25012
  • Giriş : 09.05.2018 / 12:12:00

Galatasaray Kulübü'nde Megastar Tarkan endişesi yaşanıyor.

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Büyüyen Beşik

Şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray'da büyük endişe. Malatyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da TT Stadı'nın yanı başında organize edilen Tarkan konseri sıkıntı yarattı.

Malatya maçına akın etmesi beklenen G.Saray taraftarı sıkıntı yaşayabilir! Çünkü aynı gün aynı saatte Tarkan'ın Vadi İstanbul'da konser verecek olması trafik endişesi doğurdu. Oluşacak aşırı yoğunluk nedeniyle zorda kalmak istemeyen taraftarlar, maça özel araçla gelinmemesi için sosyal medyada organize olmaya başladı.

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