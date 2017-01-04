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Galatasaray'da Muslera ile yeni sözleşme

Galatasaray'da Muslera ile yeni sözleşme.14098
  • Giriş : 04.01.2017 / 10:09:00

Galatasaray başarılı file bekçisi Muslera ile yola devam ediyor.

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Galatasaray'da Muslera ile yeni sözleşme imzalanıyor. Yıllık 3 milyon 575 Euro alan Uruguaylı başarılı kaleci yoluna Türkiye'de devam edecek.

2018 yılına kadar Galatasaray'da sözleşmesi bulunan Muslera kontratı sona erdiğinde 32 yaşında olacak.

Muslera’yı sadece iyi bir kaleci olarak değil, örnek bir sporcu karakteri olarak da gören Galatasaray Yönetimi, yıldız file bekçisiyle 2021 yılına kadar mukavele yapmayı hedefliyor.

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