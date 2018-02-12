Facebook Twitter Rss

Galatasaray'da Muslera yerine acemi Fransız

Galatasaray'da Muslera yerine acemi Fransız.14098
  • Giriş : 12.02.2018 / 08:47:00

Galatasaray'da Muslera yerine acemi Fransız kaleci görev yapacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Galatasaray'da ceza tüm planları bozdu. Antalyaspor maçında cezalı duruma düşen Muslera'nın yerine acemi Fransız kaleci Carrosso'nun görev yapacağı öğrenildi.

Eray’ın daha önce Türkiye Kupası’nda 2-2 biten Konyaspor maçında yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör Fatih Terim’in 36 yaşındaki Carrasso’yu oynatacağı öğrenildi. Sezon başında kadroya katılan Carrasso, sadece 1 maçta görev yaptı, o da Türkiye Kupası’nda 5-1 kazanılan Sivas Belediyespor mücadelesi. Kasım ayındaki karşılaşmada İgor Tudor, Carrasso’yu 90 dakika oynatmıştı.

Hafta boyunca kaleci antrenörü Taffarrel’in özel olarak ilgilendiği tecrübeli file bekçisi, bugün Süper Lig’de ilk kez eldivenleri takacak. Tecrübeli kalecinin performansı Sarı-Kırmızılılar için belirleyici olacak. Taraftarların da maç öncesinde Carrasso’yu tribüne çağıracağı öğrenildi.

FANATİK

Aykut Kocaman'ın yerine Hollandalı hoca yazıldı

Türk jetleri bomba yağdırdı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Messi: Neymar gittikten sonra düzeldik

Messi: Neymar gittikten sonra düzeldik

Barcelona'da top koşturan Messi, eski takım arkadaşı ile ilgili açıklama yaptı.

Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan kararı!

Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan kararı!

Teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan ile ilgili açıklama yaptı.

 

Beşiktaş'ta Talisca operasyonu başladı!

Beşiktaş'ta Talisca operasyonu başladı!

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Talisca için operasyon başlatıldı.

Fenerbahçe kritik maçtan 3 puan çıkardı!

Fenerbahçe kritik maçtan 3 puan çıkardı!

Sarı lacivertli ekip, 3 puanı atılan muhteşem 2 golle kazandı.

 

G.Saraylı Belhanda: Beni Beşiktaş'a götürün!

G.Saraylı Belhanda: Beni Beşiktaş'a götürün!

Galatasaralı oyuncu Belhanda ile ilgli çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Arda Turan'dan Zeytin Dalı için açıklama

Arda Turan'dan Zeytin Dalı için açıklama

Golcü oyuncu Arda Turan'dan Afrin operasyonu açıklaması geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya