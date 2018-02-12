Galatasaray'da Muslera yerine acemi Fransız
Galatasaray'da ceza tüm planları bozdu. Antalyaspor maçında cezalı duruma düşen Muslera'nın yerine acemi Fransız kaleci Carrosso'nun görev yapacağı öğrenildi.
Eray’ın daha önce Türkiye Kupası’nda 2-2 biten Konyaspor maçında yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör Fatih Terim’in 36 yaşındaki Carrasso’yu oynatacağı öğrenildi. Sezon başında kadroya katılan Carrasso, sadece 1 maçta görev yaptı, o da Türkiye Kupası’nda 5-1 kazanılan Sivas Belediyespor mücadelesi. Kasım ayındaki karşılaşmada İgor Tudor, Carrasso’yu 90 dakika oynatmıştı.
Hafta boyunca kaleci antrenörü Taffarrel’in özel olarak ilgilendiği tecrübeli file bekçisi, bugün Süper Lig’de ilk kez eldivenleri takacak. Tecrübeli kalecinin performansı Sarı-Kırmızılılar için belirleyici olacak. Taraftarların da maç öncesinde Carrasso’yu tribüne çağıracağı öğrenildi.
FANATİK
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