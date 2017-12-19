Galatasaray'da Özbek'in ilk rakibi belli oldu
Evkur Malatyaspor ile oynanan mücadele sonrası krizin patlak verdiği Galatasaray'da ilk olarak Tudor gönderilmişti. Şimdi ise gözler Dursun Özbek'e çevrildi.
Yönetim, Malatyaspor yenilgisi sonrasında İstanbul'da gece yarısı acil bir toplantı yaptı.
Bugün ise yapılan görüşmeden teknik direktör Igor Tudor'la yolların ayrılması kararı alındı.
Yönetimin gerçekleştirdiği toplantıda alınan diğer bir karar ise 13 Ocak 2018'de erken seçime gitme kararıydı.
Sarı-kırmızılı yönetim, yeterli çoğunluğun sağlanması durumunda 13 Ocak 2018'de, çoğunluğun sağlanamaması durumundaysa 20 Ocak 2018'de olağanüstü seçimli genel kurul düzenleyecek.
Kulislerde bu seçimde Dursun Özbek'in karşısına çıkacak isimler konuşulmaya başladı.
Daha önce 2018'de başkan adayı olacağını dile getiren Adnan Öztürk'ün bu seçimde aday olacağı iddia edildi.
HABERTURK
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