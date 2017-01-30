Galatasaray'da Podolski için gizli pazarlık
Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Lukas Podolski'nin Japonya ekibi Vissel Kobe'ye transferi ile ilgili görüşmelerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Galatasaray, Japon ekibinden gelen teklifi çok düşük bularak transferi reddetti.
Galatasaray’da Lukas Podolski'nin geleceği şekillenmeye başladı. Daha önce Japon ekibi Vissel Kobe'nin 3.5 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren Galatasaray yönetimi, bu rakamı yukarılara çekmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı. Ancak inadını sürdüren Vissel Kobe, Alman futbolcunun aklını senelik 8 milyon Euro'luk teklifle çelmeyi başardı. Podolski’nin menajeri Nassim Touihri, soluğu İstanbul'da alarak Akhisar zaferini Türk Telekom Arena'dan takip etti ve daha sonra sarı-kırmızılı yöneticiler ile bir araya gelerek önemli bir zirve gerçekleştirdi.
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