Galatasaray'da Podolski krizi yaşanıyor
Galatasaray yönetimi tarafından 'Ayrılmak istiyor' açıklaması yapılan ve Japon takımı ile görüştüğü öne sürülen Podolski'nin kalan 1,5 yıllık kontrat şartlarını yerine getirmesi bekleniyor.
G.Saray’da transferi yılan hikayesine dönen Lukas Podolski’ye Çin ve Japonya’dan gelen teklifler yönetimin iştahını kabarttı.
Devre arası transferlerini finanse etmek için bir oyuncusunu yüksek bonservis bedeliyle satmak isteyen Özbek yönetimi, bu plan dahilinde Alman golcüyü gözden çıkardı.
Poldi’nin yılda kazandığı 3 milyon Euro’luk maliyetinden de kurtulmayı amaçlayan Sarı-Kırmızılı yönetimin bu nedenle ‘mutlu değil, ayrılmak istiyor’ şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.
Ancak idarecilerle yaptığı son görüşmede G.Saray’da mutlu olduğunu dile getiren deneyimli oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı bildirildi.
Kulübüyle 1.5 yıl daha kontratı olduğunu hatırlatan ve sözleşme şartlarının yerine getirilmesi halinde ayrılabileceğini ifade eden yıldız oyuncunun, Japonya ve Çin’de de devam etmek istemediğini belirttiği bildirildi.
YENİ TRANSFERLER AYRILMASINA BAĞLI
Podolski’nin “Gitmek istemiyorum” çıkışının yanı sıra “Alacaklarım ödenmeden ayrılmam” restiyle karşılaşan yönetim ise yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle ne yapacağını şaşırdı. Golcü oyuncunun gitmemesi durumunda maaş bütçesi açılamayacağı için yeni transfer yapılmasının da oldukça güç olacağı ifade edildi.
HTSPOR
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