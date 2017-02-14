Galatasaray'da Riekerink devri kapandı
Galatasaray yönetimi bir süredir teknik adamdan istediği verimi alamıyordu. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Jan Olde Riekerink'le yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Özbek’in sözleri şöyle;
“Galatasaray Futbol Takımı’nın performansı nedeniyle değerlendirme toplantısı yaptık. Yönetimde enine boyuna takımı tartıştık. Jan Riekerink ile yollarımızı ayırdık. Bu kararı da kendisine ilettik. Telefonda yollarımızı ayırdığımızı söyledik. Yeni teknik direktör konusunda çalışmalarımıza yarın sabah başlayacağız.
Riekerink ile Levent Nazifoğlu konuştu. Kendisini alt yapıda devam edip etmeyeceği yarın belli olacak. Sözleşme feshi hakkında da yarın resmi açıklamayı yapacağız.“
Yeni teknik direktör Tudor
Galatasaray kulübünün bir süredir radarında olduğu teknik direköt Igor Tudor ile anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. Yönetimin Tudor'u resmi olarak bugün saat 15:30'da bitmesi beklenen yönetim kurulu toplantısından sonra duyurması bekleniyor.
Tudor ile 1.5 senelik sözleşme imzalanacak.
Teknik kariyeri
Futbolculuk kariyerinde savunmada görev yapan Tudor özellikle 1999-2007 yılları arasındaki Juventus macerasıyla biliniyor. Teknik direktörlüğe de ülkesinin Hajduk Split takımında başlayan Tudor, yurt dışında ilk olarak PAOK’u çalıştırdı. Bu sezonun başında da Karabük’e geldi. Karabük’e oynattığı futbolla hemen dikkatleri çekti ve beğeni topladı.
Galatasaray, bu hafta şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Kayserispor'a 2-1 yenilmişti. Bu sene Avrupa'da mücadele etmeyen, Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray, ligde de 39 puanla üçüncü sırada.
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