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Galatasaray'da Riekerink dönemi bitti!

Galatasaray'da Riekerink dönemi bitti!.15058
  • Giriş : 13.02.2017 / 18:50:00
  • Güncelleme : 13.02.2017 / 18:58:35

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink ile yolların ayrılması konusunda karara varıldı.

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Galatasaray'da Riekerink için karar verildi. Taraftalarca beklenen başarıyı sağlayamayan ve ligdeki son Kayseri maçında tribünlerden kendisi için istifa sesleri yükselen Riekerink'in Galatasaray kariyeri sona erdi.

Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor maçında alınan sonucun faturasını kardeşi Mehmet Özbek ile birlikte Riekerink'e fatura etti.

Sportif A.Ş.'nin diğer üyesi Levent Nazifoğlu ise, Riekerink'in görevine son verilmesine karşı çıktı. Buna rağmen Dursun Özbek, Hollandalı teknik adamın görevine son vererek, kalan haftalarda takımı tanıyan yerli bir çalıştırıcıyla anlaşmak için girişimleri başlattı.

Sportif A.Ş.'de alınan bu karar, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında da onaylanıp kesin sonuca bağlanacak.

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