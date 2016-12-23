Galatasaray'da Ryan Donk geri çağırılabilir
Galatasaray'da işler karıştı. Takımda yaşanan Serdar Aziz'in sakatlığı ve Chedjou'nun Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle yeni planlar gündeme geldi.
Son durumun kritiğini yapan Galatasaray yönetimi, Real Betis'e kiralanan Ryan Donk'un yeniden takıma dönmesi gündeme geldi.
Osmanlıspor maçında diz çapraz bağı kopan Serdar Aziz'in sezonu kapatması, Chedjou'nun da Afrika Kupası'na gidecek olması Galatasaray'ın ara transfer planlarını değiştirdi. Daha önce sol bek ve forvet transferi için temaslarda bulunan sarı-kırmızılı yönetim devre arasında önceliği mecburen stopere verecek. G.Saray'da transfer bütçesinin az olması nedeniyle sezon başında Real Betis'e kiralanan Ryan Donk'un geri çağrılması söz konusu.
Donk'un yıllık ücretinin 500 bin Euro'sunu ödemekle yükümlü olan Galatasaray, oynadığı dönemde hayal kırıklığı yaşatan Hollandalı oyuncuyu maddi yetersizlik yüzünden tekrar kadrosuna katabilir. Kiralık sözleşmesindeki maddeye göre Donk, 20 maçta 45 dakikadan fazla süre alması durumunda Real Betis Donk'un bonservisini almak zorunda. Şu ana kadar 8 maçta 45 dakikadan fazla sahada kalan Donk için İspanyol ekibi ile masaya oturulacak.
G.Saray formasıyla 22 maçta ilk 11'de forma giyen (1473 dakika) Donk, 1 gole imza atmıştı.
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