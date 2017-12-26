Galatasaray'da sakatlık şoku! 2 ay yok!
Sezona bomba gibi başlayan ancak son dönem alınan sonuçlarla teknik adam değişikliğine kadar giden Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor.
Fernando'nun çekilen MR'ında iç yan bağında ileri derecede yırtık tespit edildi.. Kulüp Doktoru Yener İnce 30 yaşındaki oyuncuyu ameliyat etmeyeceklerini tedavisine devre arası kampında da devam edeceklerini açıkladı.
Fernando'nun 6 ila 8 hafta arası takımdan ayrı kalması bekleniyor.. Teknik Direktör Fatih Terim'in yeniden takıma dahil ettiği Nigel De Jong'u Fernando'nun yokluğunda kullanacağı öğrenildi.
Öte yandan yine Göztepe maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in önemli bir sakatlığının olmadığı açıklandı.
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