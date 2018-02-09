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Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor.17500
  • Giriş : 09.02.2018 / 08:22:00

Galatasaraylı oyuncu Serdar Aziz'in sakatlığı ekipte moralleri bozdu.

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Beşik Modelleri

Dün akşam Ziraat Türkiye Kupasu için Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Serdar Aziz sakatlık geçirdi.   

Türk Telekom Stadyumu’ndaki müsabakanın 17. dakikasında takımı adına ilk golü kaydeden milli stoper, karşılaşmanın 84. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen yıldız stoperin yerine Maicon girdi.

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