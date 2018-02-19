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Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor.18354
  • Giriş : 19.02.2018 / 16:21:00

Galatasaray Kulübü'nden Carrasso'nun sakatlığı ile ilgili açıklama geldi.

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Galatasaray Kulübü'nden sakatlık şoku yaşanıyor. File bekçisi Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık olduğu ve ameliyat edileceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğu ve dizinde blokaj oluştuğu gerekçesiyle kulüp doktorumuz ameliyat edilmesine karar verildi."

TRT

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