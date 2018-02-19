Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor
Galatasaray Kulübü'nden sakatlık şoku yaşanıyor. File bekçisi Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık olduğu ve ameliyat edileceği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğu ve dizinde blokaj oluştuğu gerekçesiyle kulüp doktorumuz ameliyat edilmesine karar verildi."
TRT
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