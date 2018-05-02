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Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor.16351
  • Giriş : 02.05.2018 / 08:21:00

Şampiyonluğun en güçlü adayı olan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor.

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Beşik Modelleri

Derbide aldığı galibiyet ile şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Galatasaray'da Ryan Donk'un sakatlandığı ortaya çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş'a karşı 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması ve bireysel açma germe hareketleri yaptı. Diğer oyuncuların katıldığı antrenmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra altıya üç pas ve baskı çalışması yapıldı. Ana bölümde dörde dört ve bir jokerli dar alan çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sağ ayak iç yan bağında darbe sonrası burkulmaya bağlı orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı.

Sağ kasık adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama olan Mariano'nun tedavisine devam edildi.

Ayağındaki yaraya dikiş atılan Martin Linnes ise özel bir bandajla yenilenme antrenmanının tamamında yer aldı.
Sarı kırmızılılar, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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