Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor
Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Galatasaray'da Mariano ve Donk'un sakatlığı moralleri bozdu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak olan lider Galatasaray'da sakatlarda son durum belli oldu.
Sarı-Kırmızılı takımın kulüp doktoru Yener İnce, geçen hafta oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mariano ile Ryan Donk'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İnce, Brezilyalı savunmacının oynamasının zor olduğunu belirtti.
Yener İnce, Hollandalı futbolcu hakkında da konuştu. Donk'un oynamasının da zor olduğunu belirten sarı kırmızılıların kulüp doktoru, "Donk'un oynaması çok zor görünüyor ama son dakikaya kadar bekleyip karar vereceğiz. Donk oynamak istiyor ve çok özverili çalışıyor." sözleriyle Donk'un Akhisar'a karşı oynayıp oynamayacağının maça az bir süre kala belli olacağını belirtti.
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