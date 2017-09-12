Galatasaray'da Selçuk İnan ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da flaş ayrılık. Antalyaspor mücadelesinde performansı nedeniyle tepki toplayan Selçuk İnan ile yollar ayrıldı.
Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna giren ancak hem kötü performansı hem de Muslera'nın verdiği kaptanlık bandını takması sebebiyle yine eleştiri oklarının hedefi haline gelen Selçuk İnan için ayrılık çanları çalıyor. Yönetim, tıpkı Sneijder gibi kaptanı bedava göndermeyi planlıyor.
Selçuk'un devre arasında ya da en geç sezon sonunda Sneijder gibi alacağı ücret karşılığında bonservis bedeli almadan göndermeyi planladığı ortaya çıkan yönetimin, asıl rahatsızlığının ise Selçuk'un performansından ziyade aldığı yüksek yıllık ücret olduğu öğrenildi. Yapılan yeni transferler sonrasında artık ilk 11'de şans bulamayan 32 yaşındaki yıldızın yıllık 2.9 milyon euro garanti ücreti, yedek kulübesi için fazla lüks bulunuyor.
Selçuk'un sabit kur rahatsızlığı üzerine Dursun Özbek yönetimi, Ünal Aysal döneminde belirlenen sabit euro kurunu, güncel euroya çevirmiş, kaptanın TL bazında daha çok para kazanması sağlanmıştı. Yönetimin bu jestine karşılık, euronun artışıyla mali krizin daha derin hissedildiği dönemde Selçuk İnan'ın ücretini TL'ye çevirmemesinin de gözden çıkarılmasında etkili bir unsur olduğu ileri sürüldü.
HABERTURK
DİĞER HABERLER
Galatasaray'da Kasımpaşa hareketliliği başladı
Büyük şok! Ünlü teknik direktör tutuklandı!
Ünlü teknik direktör Michael O'Neill çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Galatasaray'da kriz patlak verdi! İstifa etti!
Galatasaray Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar istifa kararı aldı.
F.Bahçe, Volkan Demirel ile yolları ayırıyor
Fenerbahçe Kulübü, kaleci Volkan Demirel ile yolları ayırıyor.
Antalya Başkanı'ndan Eto'o ve Nasri açıklaması
Antalya Başkanı'ndan Eto'o ve Nasri ile ilgili açıklama geldi.