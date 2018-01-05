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Galatasaray'da şok ayrılık! Yollar ayrıldı!

Galatasaray'da şok ayrılık! Yollar ayrıldı!.22802
  • Giriş : 05.01.2018 / 17:44:00

Galatasaray, golcü oyuncu Nigel de Jong ile yollarını ayırıyor.

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Sepet Beşik

Galatasaray, golcü oyuncu Nigel de Jong ile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi.

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