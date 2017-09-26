Facebook Twitter Rss

Galatasaray'da şok! Tolga Ciğerci sakatlandı

Galatasaray'da şok! Tolga Ciğerci sakatlandı.18062
  • Giriş : 26.09.2017 / 15:07:00

Lider Galatasaray'da sakatlanan Tolga Ciğerci'nin şoku yaşanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Sezona bomba gibi başlayan Galatasaray'da sakatlık krizi yaşanıyor. Golcü oyuncu Tolga Ciğerci 2 hafta sahalarda yer almayacak.

Sarı kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, oyuncunun sakatlığı sebebiyle Karabükspor ve Konyaspor maçlarında forma giymesinin zor olduğunu açıkladı.

Tolga Ciğerci ligde geride kalan 6 haftada attığı 5 golle dikkatleri üzerine toplamıştı.

ŞAMPİY10

Galatasaray Başkanı'ndan UEFA açıklaması

Beşiktaş-Leipzig maçı ne zaman oynanacak?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aziz Yıldırım'ın tokat davasında gelişme!

Aziz Yıldırım'ın tokat davasında gelişme!

Aziz Yıldırım'ın tokat davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş-Leipzig maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş-Leipzig maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş bu akşam Alman ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

 

Mahmut Uslu'dan Beşiktaş açıklaması geldi

Mahmut Uslu'dan Beşiktaş açıklaması geldi

Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu'dan Fikret Orman için açıklama geldi.

Arda Turan'a büyük şok! Kadroya alınmadı

Arda Turan'a büyük şok! Kadroya alınmadı

Golcü oyuncu Arda Turan'ın kadroya alınmadığı ortaya çıktı.

 

Tolga attığı gollerle Avrupa'nın zirvesinde

Tolga attığı gollerle Avrupa'nın zirvesinde

Tolga Ciğerci, attığı gollerle Avrupa'nın zirvesine yükseldi.

Arda Turan, Aslıhan Doğan'dan ayrıldı!

Arda Turan, Aslıhan Doğan'dan ayrıldı!

Golcü futbolcu Arda Turan, sevgilisi Aslıhan Doğan'dan ayrıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya