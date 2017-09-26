Galatasaray'da şok! Tolga Ciğerci sakatlandı
Sezona bomba gibi başlayan Galatasaray'da sakatlık krizi yaşanıyor. Golcü oyuncu Tolga Ciğerci 2 hafta sahalarda yer almayacak.
Sarı kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, oyuncunun sakatlığı sebebiyle Karabükspor ve Konyaspor maçlarında forma giymesinin zor olduğunu açıkladı.
Tolga Ciğerci ligde geride kalan 6 haftada attığı 5 golle dikkatleri üzerine toplamıştı.
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